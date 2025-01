Cobra jiboia é encontrada em máquina de Lavar em Itaituba | PA

Foto: Reprodução | Moradores são surpreendidos com a presença do animal e Corpo de Bombeiros realiza resgate.

No último domingo, 19 de janeiro de 2025, moradores da 1ª rua do Bairro da Paz em Itaituba, no sudoeste do Pará, foram surpreendidos ao encontrar uma cobra jiboia dentro de uma máquina de lavar roupas. De acordo com informações de uma moradora, ao abrir a tampa da máquina para lavar roupas, ela se deparou com o animal, causando grande susto.

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para resgatar o animal. Segundo os bombeiros, esse tipo de cobra prefere ambientes frios. Para retirar a jiboia da máquina, foi necessário utilizar um secador para aquecer o interior e incentivar o animal a sair.

Após o resgate, a cobra foi devolvida ao seu habitat natural. O Corpo de Bombeiros alertou a população para que, ao avistarem qualquer tipo de animal silvestre, acionem a unidade para que profissionais possam realizar o resgate e evitar o contato direto.

Um morador comentou: “Eu suspeito que ela tenha vindo direto pela tubulação do cano que dá acesso a outro quintal com área de mata e entrou na máquina. Mas não entendemos ainda como ela conseguiu entrar.”

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/01/2025/07:45:53

