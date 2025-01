Pedreiro suspeito de matar sogros na véspera de Natal é preso em Goiás

Foto: Reprodução | O pedreiro Milton Pereira dos Santos, de 53 anos, foi preso no último domingo (19) em Luziânia, Goiás, após ser apontado como o principal suspeito do duplo homicídio de seus sogros, comédia na véspera de Natal de 2024, em um assentamento na zona rural de Cristalina, no Entorno do Distrito Federal. O crime resultou na morte de Maria Batista de Oliveira, de 68 anos, e Mário Domingos, de 59.

De acordo com as investigações da Polícia Civil de Goiás, Milton, que foi forgido desde o assassinato, teria cometido os homicídios com a ajuda de um comparsa já preso. O

crime aconteceu após o fim de seu relacionamento com a filha das vítimas, quando ele foi expulso da casa da família. Milton é acusado de feminicídio majorado, homicídio qualificado, fraude processual e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O pedreiro foi localizado no Parque Estrela Dalva IX, no Jardim Ingá, e preso pelo Grupo Especial de Investigação Criminal de Cristalina (GEIC) – 5ª DRP. Durante a investigação, a polícia descobriu que Milton usou um facão para cometer os homicídios. Maria foi golpeada cerca de 13 vezes, e Mario foi atingido por aproximadamente 4 golpes. O crime ocorreu no dia 23 de dezembro, véspera de Natal.

Imagens de câmeras de segurança de residências vizinhas mostraram Milton e seu comparsa deixando a casa das vítimas após o ataque, com roupas e objetos alterados. A dupla também desligou o sistema de monitoramento, que havia sido instalado por Milton. A perícia confirmou que o facão utilizado nos homicídios era de propriedade de Milton. Além disso, ele tentou se desfazer de provas, lavando a moto e trocando de roupas.

Embora Milton tenha sido inicialmente ouvido e liberado por falta de provas, horas depois, ele foi visto procurando a ex-esposa, o que gerou suspeitas de que ele poderia tentar matá-la também. O homem foi contido pelo filho das vítimas e preso em seguida.

Fonte: Portal do Ancorador e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/01/2025/07:15:25

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...