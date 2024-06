Cobrador é assassinado e corpo carbonizado após cobrança de dívida no Pará

Cobrador é assassinado e corpo carbonizado após cobrança de dívida em Goianésia do Pará. Corpo mutilado foi encontrado em igarapé.

A cobrança de uma dívida terminou de forma trágica, após o devedor assassinar o cobrador e carbonizar o corpo deste. Emerson Manoel Lopes Bandeira havia desaparecido no dia 20 deste mês durante cobranças a clientes na zona rural do município de Goianésia do Pará, no sudeste paraense.

Emerson Manoel foi morto a tiro de espingarda, teve o corpo mutilado a facão e, depois, carbonizado. O que sobrou foi jogado em um igarapé da região Capão da Onça.

O palco do brutal crime de homicídio foi uma propriedade rural localizada no Assentamento Capão da Onça. Ali, Emerson Bandeira foi até a casa de um assentado para cobrar uma dívida. Irritado com as desculpas do cliente, ele teria se armado com uma foice e ameaçado o devedor, que, estando dentro de casa, pegou uma espingarda e disparou um tiro em Emerson Bandeira, que estava do lado de fora.

As informações coletadas no âmbito da investigação, comandada pela autoridade policial de Goianésia do Pará, apontaram a autoria do assassinato após uma irmã do acusado fornecer detalhes do crime na Delegacia de Nova Ipixuna.

Na última quarta-feira (29), policiais militares e civis foram à casa do acusado, onde o encontraram. Apesar de negar veementemente o crime, os policiais localizaram a motocicleta da vítima dentro de um forno de lenha. O veículo havia sido incendiado. Em seguida, a polícia obteve informações da própria mulher do acusado de que o corpo foi queimado a uma certa distância da casa, em um local de difícil acesso.

O restante do corpo foi jogado dentro de um igarapé. Na presença de seu advogado, Ramon Souza Gomes, o acusado confessou o crime de homicídio e a ocultação de cadáver.

A Polícia Civil apreendeu as armas do crime e outras provas. A Polícia Científica do Pará, junto com o IML de Tucuruí, foi acionada para realizar perícia e tentar encontrar partes do corpo da vítima Emerson Bandeira, que era morador do Estado da Paraíba e estava na região a trabalho.

Fonte: DOL Carajás/ Com informações Portal Jacundá e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2024/08:14:54

