Cobradores são perseguidos e espancados durante tentativa de receber dívida no distrito de Miritituba, em Itaituba

(Foto: Reprodução) – Caso ocorreu na última segunda-feira (22). As duas vítimas afirmam que foram perseguidas por quatro pessoas que as espancaram, inclusive desferindo um golpe de faca que feriu o abdômen de uma delas; duas pessoas foram presas.

Na última segunda-feira (22), dois cobradores ficaram feridos, ao serem ameaçados e perseguidos por pessoas armadas com facas e uma barra de ferro no distrito de Miritituba, município de Itaituba, sudoeste do Pará, quando as vítimas, identificadas como Emerson Junio da Silva Ferreira, e seu colega de trabalho, Lucas Antônio da Silva, foram até a casa de uma cliente para cobrar uma dívida pendente.

Segundo relato de Emerson, o mesmo é vendedor e cobrador da empresa L.S Comércio, que vende produtos de cama, mesa e banho, e atua em todo o Brasil, e que no mês de outubro de 2022, ele vendeu mercadorias no valor total de R$ 3.000,00 para uma mulher, identificada pelo prenome de Betsania, residente em Miritituba, que havia quitado apenas R$ 520,00 da dívida até a data prevista para o pagamento, 20 de janeiro de 2023.

De acordo com Emerson, ao perceber a inadimplência da cliente, ele ofereceu um prazo adicional de três meses para que ela pudesse quitar a dívida. No entanto, ao retornarem à residência de Betsania no dia 22 de maio para a cobrança, Emerson e Lucas foram recebidos de forma hostil. A devedora, junto de seu marido e dois irmãos, estavam armados com facas e uma barra de ferro e falando que a mulher não pagaria a dívida.

Então, a dupla teria sido perseguida e forçada a fugir do local, sendo perseguidos pelos quatro indivíduos que desferiam murros e golpes com as armas que portavam. Emerson foi atingido com murros no rosto, um corte no pulso esquerdo e teve a camisa rasgada por três facadas, enquanto Lucas recebeu um golpe de faca, ficando ferido no abdômen.

As vítimas conseguiram chegar até o seu veículo, que havia sido deixado estacionado há uns trinta metros da casa onde fariam a cobrança. Ao chegarem até o carro, Lucas seguiu para o posto de saúde de Miritituba, onde ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional do Tapajós (HRT) em Itaituba. Como Emerson havia perdido a chave do carro durante a fuga da agressão, o mesmo saiu correndo em direção ao posto policial, ligando para a polícia no trajeto.

Próximo ao destacamento, Emerson encontrou uma viatura e junto com os policiais retornou ao local do crime, onde a vítima encontrou a chave de seu veículo e os policiais realizaram a prisão de Betsania e seu marido.

Depois do ocorrido, a vítima Emerson Ferreira, compareceu na 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba e registrou um Boletim de Ocorrência (BO) sobre o caso, para que sejam tomadas as providencias legais cabíveis.

Fonte: Portal Giro e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 24/05/2023/09:13:12

