Governo do Estado anuncia reajuste de 15% para Polícia Civil do Pará

O Projeto de Lei foi enviado, nesta terça-feira, para a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). (Foto:Divulgação).

O governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan Tuma, anunciaram, nesta terça-feira (23), por meio redes sociais, o reajuste de 15% para os colaboradores da Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA). A medida vai beneficiar escrivães, papiloscopistas, investigadores e também a área administrativa da PCPA.

Helder também anunciou que a gratificação dos delegados da PCPA será reajustada de 10% para 20%. “Este é um movimento de fortalecimento da Polícia Civil e de valorização daqueles que estão colaborando, de forma estratégica, para que nosso Estado reduza a criminalidade e garanta a paz para nossa população”, disse o governador do Estado.

O investimento nas forças de segurança pública é uma das bandeiras desde o início da atual gestão, em 2019. Desde então, delegacias em todo o Estado vêm sendo reconstruídas, novos equipamentos foram adquiridos e novos policiais foram contratados através de concurso público.

O mais recente investimento em equipamentos para a PCPA ocorreu no último mês de março, quando o Governo anunciou cerca de R$ 7.486.125,58 em recursos, que inclui armamentos como 2.500 Pistolas GLOCK, 43 Fuzis, 60 Espingardas calibre 12, e ainda 47 Armas de Incapacitação Neuromuscular (Armas de choque), essenciais para as ações policiais realizadas diariamente.

Também foram entregues 34 Notebooks com cabo de segurança, mouse e mochila, 61 computadores tipo desktop com monitor, um Dispositivo de Coleta de Dados e 1.200 Equipamentos de leitura biométrica.

Fonte:Agência Pará e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 24/05/2023/09:18:53

