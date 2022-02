Cocaína envenenada na Argentina deixa ao menos 20 mortos em Buenos Aires; entenda

Cocaína envenenada já deixou 20 mortos e 70 hospitalizados. (Foto:Divulgação / Secretaria de Saúde de Buenos Aires)

Investigadores articulam que a droga com alto nível de toxicidade foi alterada propositalmente

Ao menos 20 pessoas morreram e outras 70 foram hospitalizadas em Buenos Aires, Argentina, devido ao uso de uma cocaína adulterada com um “alto nível de toxicidade” ainda não identificada. A grande quantidade de envenenados fez as autoridades de saúde lançarem um alerta epidemiológico, enquanto a polícia faz o rastreamento da origem da droga. Até o momento, dez pessoas foram presas em um bunker no assentamento conhecido como Puerta 8, local indicado como ponto de venda da substância pelas famílias das vítimas. (As Informações são de Paula Figueiredo)

A substância é tão tóxica que levou o ministro da Segurança da província de Buenos Aires, Sergio Berni, pedir ajuda da população para que as embalagens de “náilon e cor rosa”, vendidas a 200 pesos, cerca de R$ 10, fossem encontradas, além de solicitar que quem comprou droga nas últimas 24 horas fizessem o descarte do entorpecente.

Rivalidade pode ter levado a adulteração do entorpecente

Uma hipótese levantada pelos investigadores, que consideram que a droga tenha sido alterada intencionalmente, é que o lote foi modificado por um narcotraficante para arruinar o negócio de um rival. “Não há dúvida de que a substância tóxica foi colocada de propósito”, disseram.

Quais são os principais sintomas de quem usou a droga adulterada?

Segundo as informações, os consumidores apresentaram sinais de choque, depressão sensorial, desconforto respiratório e excitação psicomotora. “A cocaína é um estimulante. E tudo indica que, neste caso, foi adulterada com opioides, que têm efeito contrário. Por isso, as vítimas apresentam quadro respiratório severo, as pessoas acabam ficando asfixiadas”, diz o toxicólogo Carlos Damín.

