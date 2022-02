PRF apreende mais de 14kg de maconha dentro de ônibus na BR-163 em Santarém

Foram apreendidos pouco mais de 14 kg de entorpecentes. (Foto:Ascom PRF)

A apreensão foi durante fiscalização de rotina; suspeito preso iria desembarcar no município de Marabá.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 14 tabletes de maconha e outra quantidade de skank, que é um tipo de maconha mais forte, totalizando pouco mais de 14 kg de entorpecentes. A apreensão foi, na noite desta quarta-feira (2), durante uma fiscalização em um ônibus no km 995 da Rodovia Federal Santarém-Cuiabá (BR-163), em Santarém, oeste do Pará. A abordagem foi realizada por volta de 18h40.(As informações são do

A droga foi encontrada na bagagem de um dos passageiros do ônibus de viagem interestadual. O veículo saiu de Santarém e tinha como destino final o município de São Luiz, capital do estado do Maranhão.

Segundo a PRF, os agentes identificaram um homem de 43 anos, que demonstrou bastante nervosismo quando abordado pelos policiais, ele apresentou contradição de informações durante suas falas, o que motivou a verificação de suas bagagens. O suspeito havia saído de Manaus, no Amazonas, e desembarcaria no município de Marabá, região sudeste do Pará.

Os agentes da PRF fizeram a revista das bagagens do suspeito e encontraram uma grande quantidade de substâncias análogas à maconha e a skank, em 14 tabletes, totalizando pouco mais de 14 kg de entorpecentes. O passageiro foi preso em flagrante.

O suspeito e a droga foram conduzidos à 16º Seccional da Polícia Civil de Santarém para os procedimentos previstos no Código de Processo Penal. Ele deve responder pelo crime de tráfico de drogas.

