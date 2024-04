O “fenômeno sobrenatural” foi registrado na República Dominicana (Reprodução/Twitter)

O episódio inusitado viralizou nas redes sociais.

Um episódio inusitado ocorrido na última sexta-feira (29) durante um velório, viralizou nas redes sociais. Durante o funeral de uma idosa, uma coroa de flores pendurada em um cavalete começou “a se mexer sozinha”, em movimento pendular. O caso ocorreu em Villa González, na República Dominicana.

No vídeo é possível ver parentes da mulher morta chorando e gritando enquanto outros, filmam o episódio. Ao fundo ouve-se uma voz feminina de alguém que parece ser sobrinha da falecida sugerindo que a tia estava tentando se comunicar:

“Obrigada, tia, por se manifestar. Te amamos. Você está feliz! Obrigada!”, diz ela.

Outro argumentado apontado na internet é que a coroa de flores estaria se mexendo por causa de uma possível ventania no local. Porém, o que chama a atenção é que outros objetos que aparecem na cena, como cadeiras, mesas, forros e até outras coroas de flores, permanecem imóveis.

VÍDEO: Coroa de flores se mexe sozinha e assusta pessoas em velório.

Leia mais: https://t.co/eJ9aamhKxJ pic.twitter.com/4MZAMulp2G — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 2, 2024

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/04/2024/08:49:41

