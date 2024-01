Colaborador da Amaggi é encontrado morto no Rio Arinos em Nobres

O colaborador da empresa Amaggi, da unidade do município de Diamantino (a 184 km de Cuiabá), Ivan de Paula, 40 anos, que estava desaparecido desde a última segunda-feira (22.01), foi encontrado morto na noite dessa quinta-feira (25), dentro da caminhonete Oroch, submersa no Rio Arinos, no município de Nobres (a 123 km da Capital).

Em nota, a empresa lamentou a morte de seu colaborador e disse que está prestando todo apoio à família nesse momento de dor. Ivan de Paula atuava como comprador de cereais e trabalhou na empresa durante 18 anos. Ele deixa esposa e uma filha de quatro anos.

A Companhia agradeceu o empenho de todos os envolvidos nas buscas, e informou que acompanha de perto o trabalho da Polícia Civil, estando à inteira disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

Confira nota na íntegra:

A AMAGGI confirma, com profundo pesar, a morte do colaborador Ivan de Paula, de 40 anos, que trabalhava na filial de Diamantino. O corpo dele foi encontrado na noite desta quinta-feira (25) dentro de uma caminhonete da empresa que estava submersa no Rio Arinos, no município de Nobres.

Ivan de Paula estava desaparecido desde segunda-feira (22), quando saiu em uma caminhonete da empresa, por volta das 14h.

Assim que soube do desaparecimento, a AMAGGI procurou a Polícia Civil para registar boletim de ocorrência e atuou ativamente nas buscas, por meio da área de Segurança Corporativa, com as autoridades competentes. A empresa disponibilizou uma aeronave e drones para ajudar nos trabalhos.

A AMAGGI lamenta profundamente a morte de seu colaborador e está prestando todo apoio à família nesse momento de dor. Dedicado e competente, Ivan de Paula atuava como comprador de cereais e trabalhou na empresa durante 18 anos. Ele deixa esposa e uma filha de quatro anos.

A Companhia agradece o empenho de todos os envolvidos nas buscas, informa que acompanha de perto o trabalho da Polícia Civil e que está à inteira disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

