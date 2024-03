Coletor de castanhas é encontrado com vida após seis dias desaparecido na mata em Monte Dourado, no Pará

Homem foi localizado após 6 dias de buscas em Monte Dourado — Foto: Corpo de Bombeiros

Rosicley Furtado Resende desapareceu no dia 1º de março em uma área de mata próximo ao Rio Parú. O homem foi encontrado por volta das 10h desta quarta (6).

Foi encontrado com vida o homem que desapareceu durante coleta de castanhas em Monte Dourado, distrito de Almeirim, no oeste do Pará. Rosicley Furtado Resende estava desparecido há 6 dias e foi encontrado por volta das 10h da manhã desta quarta (6).

Para auxiliar nas buscas pelo homem, militares do Corpo de Bombeiros de Santarém estiveram no local, além da Defesa Civil do Estado. As buscas foram realizadas por terra e também com o auxilio de um helicóptero.

Apesar de estar há 6 dias desaparecido, imagens mostram que Rosicley Furtado Resende está bem. O homem aparentemente estava sujo, de bermuda e com chinelos. A equipe envolvida nas buscas forneceu água e alimentação para Rosicley e o encaminhou para atendimentos médicos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem identificado como Rosicley Furtado Resende desapareceu no dia 1º de março em uma área de mata próximo ao Rio Parú.

No local haviam aproximadamente 40 pessoas que estavam coletando castanhas. Na segunda (4) militares do Corpo de Bombeiros de Santarém foram para o local para realizar buscas ao homem.

Fonte: g1 Santarém



