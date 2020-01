Gado do Pará atinge 98% de imunização contra febre aftosa

Foto: Marcos Vicentti/Secom -A Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adepará) imunizou aproximadamente 21milhões de cabeças de gado no Pará.

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adepará) imunizou aproximadamente 21milhões de cabeças de gado no Pará. A instituição atingiu 98,60% de cobertura vacinal contra a febre aftosa, em bovinos e bubalinos, no segundo semestre de 2019. O trabalho foi realizado em mais de 94 mil propriedades.

“O estado do Pará sempre ultrapassa a meta estipulada pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), que é de 90% de proteção em animais e propriedades, para áreas livres de febre aftosa com vacinação. Nossos alcances sempre são acima de 98%”, diz o médico veterinário George Santos, gerente do Programa Estadual de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa.

A vacinação foi realizada em todos os municípios paraenses entre julho e novembro. Em 30 cidades, 100% dos animais foram vacinados, como Castanhal, Barcarena, Terra Alta, Breves, Oeiras do Pará, São Francisco do Pará e Santarém Novo. Outras, como Abaetetuba, Altamira, Aveiro, São Félix do Xingu e São Geraldo do Araguaia, ultrapassaram os 99% de bovinos e bubalinos imunizados.

Por G1 PA — Belém

19/01/2020 12h08

