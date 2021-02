Coletores de lixo fazem greve por diminuir e falta de salário de dezembro em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No mês de Janeiro faltou cem reais (100) do valor do salário. O mês de dezembro o prefeito prometeu de quitar até dia 20 e não pagou,disse.

You May Also Like