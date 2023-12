Eleições 2024. Prefeito de Novo Progresso entre os 82 Candidatos a Reeleição no Pará

Eleições 2024. Os Prefeitos. Os 82 Candidatos a Reeleição

Oitenta e dois prefeitos paraenses irão concorrer a reeleição em 2024. Destes, 8 são gestores de cidades com mais de 100 mil habitantes: são eles Edmilson Rodrigues ( Belém); Claudomiro Gomes (Altamira); Dr. Daniel (Ananindeua); Xarão Leão (Breves); Victor Cassiano (Cametá); Paulo Titan (Castanhal); Dr. Lucídio (Paragominas) e João Kleber (São Félix do Xingu). Veja a lista dos prefeitos que irão ser reavaliados nas urnas:

Antônio Calhau – prefeito de Abel Figueiredo

Pedrinho da Balsa – prefeito de Acará

Vandin – prefeito de Água Azul do Norte

Tom Farias – prefeito de Alenquer

Claudomiro Gomes – prefeito de Altamira

Boró – prefeito de Anajás

Dr Daniel – prefeito de Ananindeua

Estrela – prefeito de Augusto Corrêa

Clebinho – prefeito de Bagre

Dr Loca – prefeito de Baião

Edmilson Rodrigues- prefeito de Belém

Pirica – prefeito de Brasil Novo

Jesualdo – prefeito de Brejo Grande do Araguaia

Flávio Mezzomo – prefeito de Breu Branco

Xarão Leão – prefeito de Breves

Bambueta – prefeito de Cachoeira do Arari

Mundô – prefeito de Cachoeira do Piriá

Victor Cassiano – prefeito de Cametá

Paulo Titan – prefeito de Castanhal

Pastor Zequinha – prefeito de Chaves

Nego – prefeito de Cumaru do Norte

Cléber Edson – prefeito de Curralinho

Gica – prefeito de Curuá

Silon Gama – prefeito de Dom Eliseu

Paulo Carvalho – prefeito de Faro

Francisco David Leite Rocha – prefeito de Goianésia do Pará

Joãozinho Batista – prefeito de Gurupá

Normando Riachão – prefeito de Igarapé-açu

Pina do PT – prefeito de Igarapé-miri

Artemes Oliveira – prefeito de Ipixuna do Pará

Marcos Tonheiro – prefeito de Irituia

Benjamin Tasca prefeito de Itupiranga

Valdo do Posto – prefeito de Jacareacanga

Tonir Tavares – prefeito de Jacundá

Alcides – prefeito de Limoeiro do Ajuru

Reginaldo Carrera – prefeito de Maracanã

Anderson Dias – prefeito de Marapanim

Dr Julio – prefeito de Medicilândia

Cosme Macedo – prefeito de Mocajuba

Marco Antônio – prefeito de Mojuí dos Campos

Matheus Almeida – prefeito de Monte Alegre

Biri Magalhães – prefeito de Muaná

Gelson Dill – prefeito de Novo Progresso

Valdir Lemes – prefeito de Novo Repartimento

Jaime Silva – prefeito de Óbidos

Gilma Ribeiro – prefeita de Oeiras do Pará

Roberto Uchoa – prefeito de Ourém

Dr Júlio – prefeito de Ourilândia do Norte

Delegado Fonseca – prefeito de Oriximiná

André Rezende – prefeito de Pacajá

Dr Lucídio – prefeito de Paragominas

P. Fredson – prefeito de Pau D’arco

Neto Cavalcante – prefeito de Peixe-Boi

Paulo Ferreira – prefeito de Portel

Áureo Gomes – prefeito de Primavera

Zé Augusto – prefeito de Quatipuru

Marcelo Borges – prefeito de Redenção

Kaká Sena – prefeito de Salinópolis

Seu Carlos – prefeito de Salvaterra

Marcâo – prefeito de Santa Bárbara do Pará

Nicolau Pamplona – prefeito de Santa Cruz do Arari

Adamor Aires – prefeito de Santa Luzia do Pará

Adriano Salomão – prefeito de Santa Maria das Barreiras

Alcir Costa – prefeito de Santa Maria do Pará

Eduardo Machado – prefeito de Santana do Araguaia

Thiago Pimentel – prefeito de Santarém Novo

João Cleber – prefeito de São Félix do Xingu

Dr. Jefferson – prefeito de São Geraldo do Araguaia

Pastor Floriano – prefeito de São João da Ponta

Eduardo Pio X – prefeito de São Miguel do Guamá

Getúlio Brabo – prefeito de São Sebastião da Boa Vista

Wilton Lima – prefeito de Sapucaia

Elinaldo Matos – prefeito de Terra Alta

Carlos Vinicios, prefeito de em Tomé-Açu

Zezinho Costa – prefeito de Tracuateua

Dr Celso – prefeito de Tucumã

Alexandre Siqueira – prefeito de Tucuruí

Job Junior prefeito de Vigia

Marcio Viana o “Marcio do Povo” – prefeito de Vitória do Xingu

Dr. Moacir – prefeito de Xinguara

Fonte: O Antagonico e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/12/2023/06:51:23

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...