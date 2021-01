Prefeito de Novo Progresso viaja e não paga salário atrasado dos servidores

Em 25/01/21 o prefeito Gelson Dill com vereador Matheus Monteiro , viajou para Belém onde teve encontro com o deputado federal José Priante (MDB),para solicitar apoio, através de recursos financeiros, para propostas ligadas a saúde, educação, esporte, lazer, urbanização, entre outros, que visam à melhoria e o desenvolvimento do município. (Foto:Reprodução Facebook)-

Salário Atrasado

Em nota, a imprensa o prefeito Gelson Dill (MDB), se comprometeu de enviar ainda na semana passada um pedido de autorização ao legislativo, no entanto enviou reajuste aos servidores e viajou para Belém sem cumprir o prometido.

Prefeitura afirmou que os atrasos nos pagamentos aconteceram devido falta de recurso da antiga administração, sind saúde mostrou extratos bancários de janeiro com mais de 3 milhões na conta da prefeitura.

O atual prefeito do município de Novo Progresso, Gelson Dill (MDB), viajou e deixou os servidores com salário atrasado do mês de dezembro de 2020 e servidores ameaçam paralisação geral.

Leia também:Profissionais da saúde protestam contra salário atrasado em plena pandemia –via @NpJornal

*Prefeito eleito Gelson Dill se une com oposição anuncia apoio à Chico Souza para candidato a presiden… – via @NpJornal

*–Voltamos a comandar o município de Novo Progresso disse, ex-prefeito Neri Prazeres. – via @NpJornal

No dia 23 de janeiro , vários servidores do município realizaram manifestações na câmara municipal com o intuito de cobrar seus direitos. Com faixas e cartazes, eles reclamaram do atraso nos salários, mostraram extrato bancário com dinheiro na conta da prefeitura.

Paralisação Administrativa

Outro problema que os servidores estão enfrentando é a falta de ação dos secretários, em especial a secretaria de obras, o atual chefe da secretária está sem condições de atuar, falta peças nas maquinas entre outros problemas administrativos, os servidores reclamam da falta de interesse do prefeito em empenho para solucionar os problemas.

Na administração geral os problemas como transferência de pacientes já houve intervenção do MP para que a prefeitura disponibilizasse este atendimento em Novo Progresso. Outros problemas interno como material de higiene e limpeza vem dificultando os trabalhos na gestão.

Em mensagem via whatsapp ao Jornal Folha do Progresso um servidor relatou o caos na atual gestão e relatou indignação.

Leia mais:Profissionais da saúde protestam contra salário atrasado em plena pandemia – via @NpJornal

“Não vou falar como um servidor como um pai de família. Sou um cidadão igual a qualquer funcionário que está cobrando seus direitos. Todos nós estamos com salário atrasado de dezembro o prefeito era vice-prefeito não pode alegar que não sabia, ele estava administrando junto com o Macarrão, ganhou a eleição e abandonou a gente….Quero deixar um recado a essas pessoas que foram eleitas em cima do lema da educação, saúde e assistência social: vocês serão julgados daqui quatro anos. Estamos proclamando apenas o nosso direito, o pagamento do nosso salário atrasado”, pontuou o servidor.

Gastos com viagem

Em 2019 o Presidente da Câmara Municipal vereador Chico Souza (PSC) denunciou na tribuna da casa os gastos abusivos com diárias do cofre público pelo ex-vice-prefeito Gelson Dill(MDB). Conforme dados do portal da transparência foram mais de R$500 mil naquele período, o caso acabou amortecido e no anonimato.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...