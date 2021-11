Balsas colidem na região de Muaná, no Marajó. — (Foto: Reprodução) – Acidente foi durante a madrugada deste sábado. Vítimas graves foram socorridas.

Um acidente entre uma balsa de passageiros e uma embarcação carregada de caminhões deixou ao menos uma pessoa morta e feridos em Muaná, no Marajó, neste sábado (6).

A colisão foi por volta das 2h, segundo testemunhas. Pessoas feridas foram socorridas e receberam atendimento em Muaná, sendo que quatro em estado grave, incluindo um homem ferido na cabeça e uma criança atingida no peito.

Colisão entre balsas deixa ao menos uma pessoa morta e feridos no Marajó

Um navio saiu de Portel para ajudar a socorrer as vítimas. As causas do acidente ainda devem ser investigadas, de acordo com informações de autoridades locais.

Uma das embarcações “São Domingos III”, que quase naufragou, pertence a empresários de Muaná e saiu de Belém com destino a Oeiras do Pará.

A balsa foi atingida por embarcação da empresa “Norte Log” na região de Ponta Negra. Imagens feitas por passageiros mostram os estragos causados pelo acidente náutico.

Em nota, a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) informou que recebeu a denúncia de que um empurrador com balsa da empresa Nortelog, que navegava no sentido Curralinho-Belém, abalroou o Ferry Boat São Domingos III, que fazia o trajeto Belém-Oeiras do Pará, próximo à Ponta Negra.

A Capitania confirmou que não há desaparecidos nem houve poluição hídrica. O Navio Seamar estava próximo ao local e conduziu os feridos para o Porto Rei Salomão, em Belém. Segundo a nota, uma equipe de inspeção naval da Capitania e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram enviadas ao Porto Rei Salomão para obter mais informações.

Segundo a capitania, um inquérito administrativo deve ser instaurado para apurar possíveis causas e responsáveis pelo ocorrido.

A Marinha do Brasil conclama a sociedade a participar ativamente na fiscalização, informando qualquer situação que possa afetar segurança do tráfego aquaviário, a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis ou que represente risco de poluição ao meio hídrico pelo Disque Emergências Marítimas e Fluviais. Os números são 185; (91) 3218-3950 ou (91) 99114-9187.

Também em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) informou que uma vítima gravemente ferida foi transferida à capital por embarcação particular que passava no local e, ao chegar, recebeu os primeiros atendimentos pelo Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil disse que também vai instaurar inquérito para apurar as causas do acidente.

Por g1 Pará — Belém

06/11/2021 09h29

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...