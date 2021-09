Colombianos pegos em Santarém com 150 quilos de drogas recebem sentença

(Foto:Reprodução) – Na manhã desta quinta-feira, 30, mais um caso de grande repercussão teve o seu desfecho quando o Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal de Santarém, Alexandre Rizzi, sentenciou os cinco colombianos e o brasileiro envolvidos em tráfico de droga aqui no município.

Presos em abril, no bairro do Jaderlândia, na época foram encontrados com os traficantes cerca de 150 quilos de drogas entre maconha do tipo skunk e cocaína. As drogas estavam enterradas no quintal da casa onde todos se encontravam reunidos.

Segundo informações, a sentença condenatória foi a seguinte: todos os cinco colombianos pegos em Santarém foram condenados a 9 anos e 8 meses em regime fechado, já o brasileiro recebeu a sentença de 8 anos e 8 meses também em regime fechado. Todos os condenados se encontram atualmente no presídio da capital do estado.

