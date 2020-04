Prefeito decreta estado de calamidade em Santarém em virtude de pandemia de Covid-19

Santarém soma até esta quarta-feira (29), 70 casos positivos de Covid-19 com seis óbitos.

Vista aérea de Santarém — Foto: Adrio Denner/Ascom PMS/Divulgação

O prefeito Nélio Aguiar (DEM) assinado nesta quarta-feira (29), declara estado de calamidade pública em Santarém, oeste do Pará, em decorrência da pandemia infecciosa de coronavírus (Covid-19) reconhecida pela Organização Mundial de Saúde – OMS.

“Nós temos um aumento do número de casos e de pessoas que estão sendo monitoradas. Já encaminhados o nosso decreto para a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, a fim de seja homologado”, disse Nélio Aguiar.

De acordo com o documento, a situação de calamidade pública no município de Santarém fica decretada até 31 de dezembro de 2020.

Situação epidemiológica

Em boletim divulgado na noite de terça-feira (28), a Prefeitura informou que o município soma 70 casos confirmados de Covid-19 – 65 pelo Laboratório Central (Lacen-PA) e 5 por testes rápidos -, 6 são óbitos. Ao todo, 17 pacientes estão recuperados, 6 estão na clínica do HRBA e 5 na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do mesmo hospital. Outros 36 pacientes estão em isolamento domiciliar.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

29/04/2020 11h20

