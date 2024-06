Jovem morre após ar-condicionado explodir durante manutenção

(Foto: Reprodução)– O compressor de ar explodiu; pai estava presente no momento do acidente.

Na sexta-feira (21), um jovem identificado Daian Neumann Koerich, de 19 anos, morreu enquanto realizava a manutenção de um ar-condicionado no 6º andar de um prédio em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

O Corpo de Bombeiros informou que os socorristas chegaram ao local por volta das 11h e encontraram o jovem com um ferimento grave no rosto, sem sinais vitais.A morte ocorreu devido a explosão do compressor de ar, enquanto Daian e seu pai trabalhavam no aparelho.

O pai, que estava dentro do apartamento, ouviu o barulho e encontrou o filho caído na área externa do andar inferior, devido à força da explosão. Nas redes sociais, familiares expressaram pesar pela morte de Daian.O corpo de Daian está sendo velado na Igreja Assembleia de Deus em Braço do Trombudo (SC), cerca de 210 km de Florianópolis, e será enterrado no cemitério Campo de Santo de Taió.

