Publicação Nº 043/2023 – ABANDONO DE EMPREGO – GD INDÚSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA

Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em local não sabido, convidamos JOSIAS RIBEIRO DOS SANTOS , portador da CTPS 5153631 série 00003 , a comparecer na empresa GD INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA, CNPJ 11.909.794/0001-27, ROD BR 163 S/N KM 1184 M/E-CUIABA/SANTAREM, a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 10/10/2022 , dentro do prazo de 72 hs a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos da letra “i” do art. 482 da CLT. MORAES ALMEIDA/ITAITUBA-PA, 24 de FEVEREIRO de 2023

You May Also Like