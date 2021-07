Com cachaça e cerveja na mão, homem faz confusão e interrompe sessão em Câmara

Após o tumulto, o homem foi detido pela polícia por paralisação dos trabalhos e perturbação da ordem – (Foto:Reprodução: RD News)

Um homem causou uma confusão na noite da última terça-feira (29), durante uma sessão da Câmara de Jaciara, em Mato Grosso. Intitulado apenas como R.G.A.F, o homem de 28 anos entrou no local segurando uma lata de cerveja e uma garrafa de cachaça nas mãos. Além disso, ele criou maior alvoroço ao gritar e interromper as atividades dos presentes. Com informações de Metrópoles.

As informações são de que ele foi preso e indiciado por “Paralisação dos Trabalhos e Perturbação da Ordem”. A Polícia Militar foi chamada por uma servidora da câmara, que relatou estar acontecendo uma sessão extraordinária quando o homem entrou com as bebidas e iniciou o tumulto.

Ao invadir o plenário aos gritos, ele atrapalhou a votação de projetos e foi necessário suspender a sessão até que a PM chegasse. O suspeito foi encaminhado até a Central de Flagrantes. Não informaram no boletim de ocorrência o que ele gritava.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com4

Curtir isso: Curtir Carregando...