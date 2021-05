Com chegada do verão, consumo de energia sobe 5% no Pará

Especialista orienta sobre o uso de aparelhos para evitar colapso financeiro nas contas – (Foto:Arquivo / O Liberal)

O aumento na temperatura sentida pelos paraenses nos últimos dias indicam que o verão se aproxima e com ele o consumo de energia dispara. Dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) confirmam o aumento no consumo, no Pará, no Ambiente de Contratação Regulada (ACR) – principal mercado de energia do país, composto pelos consumidores residenciais e pequenas empresas. Para driblar o calor e a necessidade de manter os equipamentos elétricos como ventilador e ar-condicionado ligados por mais tempo, os consumidores buscam formas para economizar.

Na casa da trabalhadora doméstica Lucilane Seixas, a conta de energia sofreu um aumento em torno de R$ 70, de abril para maio, tudo porque os equipamentos de ventilação passaram a ficar mais tempo funcionando.

“Apesar de passar a maior parte do tempo trabalhando, em casa tem a minha netinha e o ventilador fica o tempo todo ligado para ela. A gente tenta economizar, mais a energia está cada dia mais cara. A única forma possível de todo mundo lá em casa conseguir se refrescar e economiza é sentando juntos na frente do ventilador”, afirma.

Segundo a CCEE, de março a abril, o consumo registrou aumento de 5,45%. Já na primeira quinzena de março, o crescimento é de 0,85% em comparação com a primeira quinzena de abril.

Além disso, em abril deste ano, foram consumidos 1.218,10 MW em média, aumento de 7,94% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foi registrado consumo de 1.128,50. A CCEE tem contabilizado, até o momento, os dados prévios do período de 1 a 14 de maio, quando já foram consumidos 1.228,70 MW med, volume 4,17% maior que o registrado no mesmo período do ano passado (1.179,50).

Para economizar em tempos de temperaturas mais altas, os consumidores devem ter cuidado na hora de usar equipamentos como geladeira, ar-condicionado e computadores, com maior frequência e sem o devido cuidado.

Líder da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, Willian Melo ressalta que os bons hábitos de consumo contribuem para a economia. “Diante do cenário que estamos vivendo, de início de aumento das temperaturas, o mais inteligente é utilizar os aparelhos de maneira correta gastando o mínimo. Por exemplo, a geladeira, que é um dos itens que mais consomem energia principalmente por conta do ‘abre e fecha’. Evitar esse e outros hábitos simples já fazem uma grande diferença no valor da conta”, explica.

Uma boa prática para economizar é aproveitar a luz natural dos ambientes domésticos, o que pode representar cerca de 25% do custo por mês. Evitar acender lâmpadas durante o dia e dar preferência às lampadas de LED também pode gerar uma economia de até 80%.

Não deixar os celulares carregando a noite toda e nem os carregadores conectados sem o aparelho também causa economia de energia. Quanto computador e notebook, é fundamental evitar o modo stand-by, desligando os aparelhos nos intervalos de uso.

A máquina de lavar roupa é outro equipamento que faz parte da rotina doméstica e que consome energia em maior quantidade. Acumular peças de roupa e lavar tudo de uma vez é outra forma de economizar, pois o equipamento funcionará com toda a sua capacidade em intervalos maiores.

Por:Laís Santana

