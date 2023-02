Reunião de lideranças trata integração e turismo entre Mato Grosso e Pará

A integração entre o turismo dos estados de Mato Grosso e do Pará, por meio da BR-163 foi pauta do encontro entre o presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Mato Grosso (Facmat), Jonas Alves, e do secretário municipal de Turismo de Santarém (PA), Alaércio Cardoso. A reunião aconteceu na última sexta-feira (17), na sede da Facmat, em Cuiabá.

Na visita, o secretário destacou que existe o objetivo de aproximar as cidades de Cuiabá e Santarém, ótimas representações do turismo em seus estados, conectados por uma importante estrada de interligação produtiva e turística, a BR-163.

“Esses municípios têm características muito fortes com o desenvolvimento regional, temos um potencial turístico gigantesco, tanto na região amazônica, no Pará, quanto aqui, no Pantanal”, afirmou o secretário Alaércio Cardoso, frisando que a meta é estreitar os laços com a Federação para estabelecer protocolos de parceria.

Já para o presidente da Facmat, Jonas Alves, a parceria entre os estados contribui para o fomento ao turismo, além de apoiar o desenvolvimento da BR-163, por onde é realizado o escoamento da produção de grãos de Mato Grosso.

“A BR-163 tem grande relevância para Mato Grosso, pois por meio desta rodovia são escoadas as produções do estado para o Pará. A rodovia tem projeção de crescimento com a implantação do projeto Ferrogrão, que vai ligar Sinop ao porto de Miritituba, no Pará. Esta conquista contribuirá para a integração turística entre os estados, além de possibilitar a exploração do turismo local e estadual”, frisou Jonas Alves.

O presidente também disponibilizou as Associações Comerciais filiadas para implementar o Projeto Santarém 360. Este consiste em viagens de networking com as presenças de empresários, saindo de Santarém, com paradas nos municípios de Itaituba e Novo Progresso, no Pará, e Sinop, Sorriso e Cuiabá, no Mato Grosso.

“As Associações Comerciais estão à disposição para receber a comitiva de Santarém e assim, apoiarmos as ações de fomento ao turismo e, consequentemente, à economia dos dois estados”, concluiu o presidente da Facmat.

Também participaram do encontro o diretor da Facmat, Manuel Gomes, o empresário paraense Keisson Abreu e o diretor técnico do Sebrae, André Luiz Schelini. (Com informações do | Gazeta Digital).

Por:Jornal Folha do Progresso em 23/02/2023/10:09:08

