Operação policial apreende uma tonelada de cocaína em Mato Grosso

Uma operação conjunta entre as polícias Militar e Federal conseguiu apreender, esta noite, uma tonelada de cloridrato de cocaína em Confresa (cerca de 600 quilômetros de Sinop). A droga estava escondida em um caminhão, que estava sendo monitorado pelos policiais.

De acordo com a assessoria da Polícia Militar, o veículo estava desde ontem à noite no município, estratégia que, possivelmente, tinha o intuito de “despistar as forças de segurança pública”. Os policiais, porém, conseguiram localizar o caminhão e prender o motorista, após várias horas de campana.

Além dos agentes federais, a operação mobilizou cerca de 15 policiais do 10º Comando Regional e da Força Tática da Polícia Militar. Segundo a estimativa feita pela PM, a apreensão resultou em um prejuízo de R$ 25 milhões ao crime organizado.

Mato Grosso tem aumentado o número de apreensões de drogas, em 2021. Nos três primeiros meses do ano, conforme Só Notícias já informou, quase cinco toneladas foram apreendidas no Estado. O resultado é 31% maior do que o mesmo período do ano passado, quando 3,7 toneladas foram apreendidas pelas forças de segurança.



Fonte:Só Notícias/Herbert de Souza (fotos: assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...