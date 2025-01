Com crise na comunicação, governo Lula perde popularidade

(Foto: Reprodução) – Segundo a Quaest, Lula vem perdendo popularidade principalmente entre os eleitores do Nordeste, sua principal base eleitoral

Governo Lula perde popularidade e sofre crise na comunicação. O programa Entrelinhas desta segunda-feira (27) repercute a popularidade e a avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que começaram o ano de 2025 despencando de acordo com uma nova rodada da pesquisa Quaest, divulgada nesta segunda (27).

O petista começou a segunda metade deste terceiro mandato vendo eleitores da sua própria base insatisfeitos principalmente em relação à economia e crises geradas dentro do próprio governo, como a do PIX e do preço dos alimentos.

Falaremos ainda sobre a deportação de brasileiros vindos dos Estados Unidos. O Ministério das Relações Exteriores (MRE) afirmou, em nota, que as condições em que os brasileiros deportados dos Estados Unidos no voo que chegou na noite de sexta-feira (24) à Manaus, violam o acordo entre ambas as nações.

“O uso indiscriminado de algemas e correntes viola os termos de acordo com os EUA, que prevê o tratamento digno, respeitoso e humano dos repatriados”, diz a nota.

De acordo com a Quaest, a desaprovação a Lula superou a aprovação pela primeira vez, 49% a 47%, respectivamente, mas com um empate técnico dentro da margem de erro de 1 ponto percentual.

Segundo a Quaest, Lula vem perdendo popularidade principalmente entre os eleitores do Nordeste, sua principal base eleitoral, e entre as pessoas de renda mais baixa. Apenas na região do país que costuma ser mais fiel e apoiadora, o presidente perdeu 8 pontos de aprovação, e mais 7 pontos entre os brasileiros que ganham até dois salários mínimos.

Itamaraty pedirá explicações ao governo dos EUA sobre uso de algemas em brasileiros deportados

Na nota, o Ministério afirma que irá encaminhar “pedido de esclarecimento ao governo norte-americano” e que seguirá atento “às mudanças nas políticas migratórias naquele país, de modo a garantir a proteção, segurança e dignidade dos brasileiros ali residentes”.

Conforme reportado pela Gazeta do Povo, desde o início da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, em janeiro de 2023, até 10 de janeiro de 2025, o governo do ex-presidente americano Joe Biden enviou 32 voos com brasileiros deportados dos EUA.

