Ministra dos Povos Indígenas chega a Belém para negociar com manifestantes na Seduc

(Foto: Reprodução) – Na última quinta-feira (23), a ministra participou de uma videoconferência com os manifestantes, ocasião em que apresentou a proposta de publicação de um decreto para restabelecer o artigo 2º da antiga legislação de educação indígena

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, visitou nesta segunda-feira (27) a sede da Secretaria de Educação do Estado do Pará (SEDUC), onde indígenas permanecem em ocupação desde o dia 14 de janeiro. A ação tem como objetivo discutir demandas relacionadas à educação indígena no estado.

Na última quinta-feira (23), a ministra participou de uma videoconferência com os manifestantes, ocasião em que apresentou a proposta de publicação de um decreto para restabelecer o artigo 2º da antiga legislação de educação indígena. Segundo ela, essa medida seria adotada enquanto se trabalha na elaboração de uma nova lei específica para atender às necessidades da educação indígena.

A presença de Sônia Guajajara na sede da SEDUC foi parte do esforço de diálogo para avançar nas negociações e buscar um consenso entre as partes. Até o momento, os representantes indígenas aguardam respostas concretas às suas reivindicações para desocupar o prédio.

Fonte: Vinícius Soares – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/01/2025/16:57:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...