Com facilidade, Atlético-MG vence CRB e se classifica às quartas de final da Copa do Brasil

(Foto:Reprodução) – Nesta quarta-feira, em confronto válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Atlético-MG recebeu o CRB na Arena MRV, venceu por 3 a 0 (5 a 2 no agregado) e se classificou para as quartas de final. Guilherme Arana e Renzo Saravia (2) balançaram as redes para a equipe da casa.

Agora, o Galo aguarda o sorteio dos confrontos da próxima fase para descobrir quem será o seu adversário. Já o CRB, que eliminou Rio Branco, Athletic e Ceará nas três etapas anteriores, se despediu do torneio.

O Atlético-MG volta aos gramados no próximo sábado, às 21h30 (de Brasília), quando visita seu rival Cruzeiro, no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, às 18h30, o CRB recebe o Novorizontino, no Estádio Rei Pelé, pela 20ª rodada da Série B.

O placar foi inaugurado pelo Atlético-MG aos 17 minutos do primeiro tempo. Após receber lançamento de Otávio em rápida troca de passes na intermediária, Guilherme Arana dominou, venceu o defensor adversário na velocidade e finalizou cruzado, de canhota, para anotar.

Aos 25 minutos da etapa inicial, o Galo ampliou a vantagem. Em cobrança de falta pelo lado esquerdo, Gustavo Scarpa passou para Guilherme Arana, que cruzou na segunda trave. Renzo Saravia subiu e cabeceou no contrapé de Matheus Albino para balançar as redes.

O Atlético-MG aumentou a diferença aos 18 minutos do segundo tempo. Após jogada de escanteio curto pelo lado direito, Palacios cruzou na pequena área. No trajeto, a bola foi desviada por Renzo Saravia, que arrematou e fechou o placar.

Fonte:Gazeta Esportiva e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/08/2024/22:40:43

