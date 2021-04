Com gol de falta de Sóbis, Cruzeiro bate o Boa Esporte no Campeonato Mineiro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A reta final do jogo foi marcada pela troca de passes da Raposa, que conseguiu administrar a vitória mínima e sair de Varginha com os três pontos.

Para a segunda etapa, os donos da casa adotaram uma postura mais agressiva e levaram perigo para o gol de Fábio em diversos momentos. O técnico Felipe Conceição optou por reforçar a marcação no meio-campo, colocando Rômulo no lugar de Marcinho. Após a alteração, o Cruzeiro conseguiu amenizar a pressão, mas o Boa Esporte seguiu desperdiçando oportunidades.

Os visitantes conseguiram abrir o placar aos 20 minutos, quando o atacante Rafael Sóbis cobrou uma falta rasteira, e a bola passou por todo mundo para entrar no gol. Na sequência, o time de Belo Horizonte ainda teve outras chances, mas não balançou as redes.

Agora, os times passam a pensar nas rodadas seguintes do estadual. Na quarta-feira (7), o Cruzeiro visita o Coimbra. O próximo compromisso do Boa será no domingo (11), encarando o URT fora de casa.

O Cruzeiro chegou neste domingo à sua terceira vitória no Campeonato Mineiro. Em partida da sétima rodada da primeira fase, a Raposa superou o Boa Esporte fora de casa por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Rafael Sóbis, em uma cobrança de falta.

