Com gol de falta, Fluminense vence o Cruzeiro e entra no G4 do Campeonato Brasileiro

O Fluminense fez o dever de casa e derrotou por 1 a 0 o Cruzeiro, nesta quarta-feira, no Maracanã. Com o resultado, os tricolores chegaram a 41 pontos e retornaram ao G4, ficando na quarta posição do Campeonato Brasileiro. Já os mineiros seguem com 30, sem conseguirem afastar o perigo da zona de rebaixamento.

No primeiro tempo, os donos da casa tiveram mais a bola, mas pouco criaram no ataque. Já na etapa final, o Fluminense chegou ao gol com Leo Fernandez.

Na próxima rodada, o Fluminense visita o Cuiabá, no dia 30 de setembro, na Arena Pantanal. Já o Cruzeiro volta a campo no dia seguinte no clássico contra o América-MG, no Mineirão.

O jogo – O Fluminense começou melhor a partida, mas só conseguiu criar sua primeira boa chance aos 17 minutos. Cano recebeu passe e finalizou no travessão. Do outro lado, o Cruzeiro tentava avançar, mas parava na marcação adversária.

Os donos da casa seguiram com a postura ofensiva e quase abriram o placar aos 23 minutos. Alexsander fez grande jogada e chutou para defesa de Rafael. O novo susto fez o Cruzeiro melhorar na partida. Os mineiros equilibraram o confronto e passaram a não sofrer com os avanços dos tricolores.

O jogo seguiu igual nos minutos finais. No entanto, tanto Fluminense quanto Cruzeiro não criaram boas chances e foram para o intervalo com o placar zerado no Maracanã.

O segundo tempo começou com emoção. Logo com um minuto, Mateus Vital foi lançado na área, passou por Nino e mandou para o gol. Só que o volante André apareceu para salvar o Fluminense antes da linha. Os tricolores não se intimidaram com o lance e passaram a dominar a partida.

A equipe da casa chegou ao gol aos 21 minutos. Leo Fernandez cobrou falta com muito efeito, enganando o goleiro Rafael. O gol deixou o jogo aberto. O Fluminense quase marcou o segundo com Keno. Já o Cruzeiro respondeu com Jussa, mas Fábio apareceu para salvar os cariocas.

Nos minutos finais, o Cruzeiro esboçou uma pressão em busca do empate. No entanto, os visitantes continuaram com os problemas no setor ofensivos e viram o Fluminense sair de campo com os três pontos.

