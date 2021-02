Com time misto, Palmeiras decide no primeiro tempo contra o Fortaleza e volta a vencer

Após quatro partidas consecutivas de jejum, o Palmeiras na tarde deste domingo voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro. O time misto armado pelo técnico Abel Ferreira no Allianz Parque teve grande atuação no primeiro tempo e ganhou do Fortaleza por 3 a 0.

Com 56 pontos em 34 partidas, o desgastado Palmeiras aparece na sexta colocação do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza, por sua vez, contabiliza 41 pontos em 36 jogos e figura na 15 ª colocação – o Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, soma 37 pontos.

O Palmeiras volta a campo para enfrentar o Coritiba às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Couto Pereira, ainda pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Fortaleza pega o Bahia às 21 horas de sábado, no Castelão, pela 37ª rodada do torneio nacional.

O Jogo – O Palmeiras conseguiu inaugurar o marcador no Allianz Parque aos 19 minutos do primeiro tempo. Ao cobrar falta que ele mesmo sofreu, de frente para o gol do Fortaleza, Gustavo Scarpa bateu por cima da barreira e acertou o canto esquerdo de Felipe Alves.

O time alviverde cresceu ainda mais na partida e aumentou a vantagem aos 25 minutos da etapa inicial. Após tabela com Lucas Lima, Gustavo Scarpa lançou Marcos Rocha na direita. O lateral, então, cruzou rasteiro para Lucas Lima marcar um raro gol com o pé direito.

Sem correr riscos no campo de defesa, o Palmeiras ainda marcou o terceiro aos 37 minutos do primeiro tempo. Em uma bela jogada construída pelo meio, Gabriel Menino recebeu de Lucas Lima e apenas ajeitou para chute potente e certeiro de Breno Lopes.

O Palmeiras voltou sem alterações para a disputa da etapa complementar e, com uma vantagem significativa no placar, não precisou manter o ritmo forte no campo de ataque. O time alviverde manteve o controle da partida, mas demorou para ameaçar o gol adversário.

Sem fazer muita força, o Palmeiras quase marcou seu quarto gol no Allianz Parque. Raphael Veiga recebeu pela direita e, em uma linda metida de bola, deixou Patrick de Paula na cara de Felipe Alves, mas o volante bateu fraco e permitiu a defesa do goleiro adversário.

Com o Fortaleza ainda ameaçado pelo rebaixamento à Série B, o técnico Enderson Moreira mexeu no time durante o segundo tempo, o que não foi suficiente para dar grande trabalho ao goleiro Weverton. O Palmeiras, satisfeito, valorizou a posse de bola até o apito final do árbitro Ricardo Marques Ribeiro.

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

14/02/2021 19:33

