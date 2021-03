Com gol de Marcelo Moreno, Cruzeiro vence o Athletic Club no Mineiro

Cruzeiro e Athletic Club se enfrentaram neste domingo pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Em Belo Horizonte, o time de Felipe Conceição venceu por 1 a 0, com gol de Marcelo Moreno.

Com o resultado, o Cruzeiro sobe para a quarta posição na tabela, com sete pontos. O Athletic Club, por sua vez, cai para a quinta colocação, com seis.

No primeiro tempo, os visitantes tiveram mais organização ofensiva e levaram mais perigo ao gol. Loco Abreu mandou uma bola na trave, logo no começo. Com dificuldades para chegar ao ataque, o Cruzeiro explorou bastante as bolas pelo alto, mas sem grande sucesso.

Na segunda etapa, a Raposa abriu o placar aos 15 minutos. Marcelo Moreno recebeu passe na área, tentou tirar de Sidimar e foi derrubado. O próprio atacante foi para a cobrança da penalidade máxima e converteu. O Athletic pressionou pelo empate, mas parou em grande atuação do goleiro Fábio.

Na próxima rodada, o Cruzeiro visita o América-MG, no domingo, às 16h (de Brasília). Já o Athletic Club recebe o Pouso Alegre, no sábado, às 15h.

