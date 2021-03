Traficante é preso em flagrante com maconha e crack, em Itaituba

Fabrício Silva Ferreira estava vendendo entorpecentes no bairro Jardim das Araras, quando foi surpreendido por policiais – (Foto:Reprodução)

Na posse do suspeito, foram apreendidas 82 gramas de maconha, uma porção de crack, um celular, além de R$ 542 em espécie (Reprodução)

Um homem identificado como Fabrício Silva Ferreira foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite da última sexta-feira (12), no bairro Jardim das Araras, no município de Itaituba, sudoeste paraense.

Com ele, foram apreendidas porções de crack, maconha, um aparelho celular e uma quantia em dinheiro.

Segundo a polícia, uma denúncia anônima informou que estaria havendo tráfico de drogas no bairro Jardim das Araras. De posse da informação, os policiais foram ao endereço, na 6ª rua, e conseguiram localizar o suspeito vendendo entorpecentes no local.O homem foi abordado, e em seguida os policiais realizaram uma revista. Na posse do suspeito, foram apreendidas 82 gramas de maconha, uma porção de crack, um celular, além de R$ 542 em espécie, que segundoa polícia seria proveniente do tráfico.O preso e os materiais ilícitos apreendidos foram apresentados na Delegacia de Polícia de Itaituba para os procedimentos cabíveis.

Por:Redação Integrada (com informações do Giro Portal)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...