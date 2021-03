Palmeiras vence Ferroviária no Allianz Parque e lidera o Grupo C do Campeonato Paulista

O Palmeiras assumiu a liderança do Grupo C do Campeonato Paulista na tarde deste domingo.

Em uma partida de poucas oportunidades no Allianz Parque, o time alviverde contou com gols de Danilo e Rafael Elias para ganhar da Ferroviária por 2 a 0.

Com sete pontos em três partidas, o Palmeiras passa a figurar na liderança da sua chave, já que supera o Ituano nos critérios de desempate, mesmo com um jogo a menos. A Ferroviária, por sua vez, contabiliza os mesmos sete pontos e detém o segundo lugar do Grupo B, atrás do São Paulo.

Com o estado na fase emergencial do Plano São Paulo, o Campeonato Paulista tem futuro indefinido. A tabela prevê duelo entre Palmeiras e São Bento para as 19 horas (de Brasília) de quarta-feira, ainda pela terceira rodada, no Walter Ribeiro. Já a Ferroviária, pela quinta rodada, em tese pega o Guarani às 19 horas de sábado, na Fonte Luminosa.

O jogo – Responsável por comandar o Palmeiras durante a ausência de Abel Ferreira, o auxiliar João Martins escalou a mesma formação usada para vencer o São Caetano. O time alviverde, no entanto, errou muitos passes durante os primeiros minutos da partida.

Com dificuldades para se aproximar do gol defendido por Saulo, o Palmeiras levou algum perigo no primeiro tempo apenas em chutes de fora da área. Já nos minutos finais, Gabriel Menino assustou ao arriscar pela direita e Gustavo Scarpa, em cobrança de falta.

A Ferroviária teve menos posse de bola durante o primeiro tempo, mas também frequentou o campo de ataque. Comando por Pintado, o time de Araraquara conseguiu dar alguns chutes a gol, porém sem dar grande trabalho ao palmeirense Vinicius Silvestre.

Em uma jogada ensaiada de escanteio, o Palmeiras conseguiu inaugurar o marcador aos 8 minutos do segundo tempo. Gustavo Scarpa recebeu cobrança rasteira de Lucas Lima pela esquerda e cruzou. Livre dentro da área, Danilo subiu para cabecear firme no canto de Saulo.

Em desvantagem no marcador, a Ferroviária tentou responder também por meio de cobrança de escanteio. Da direita, o experiente Renato Cajá levantou dentro da área. Higor Meritão subiu para cabecear e a bola acabou interceptada pelo lateral direito Mayke.

Aos 47 minutos da etapa complementar, pouco depois de Giovani perder boa chance, o Palmeiras marcou o segundo. Após chutão da defesa, Rafael Elias aproveitou vacilo entre Salustiano e Saulo para marcar seu primeiro gol desde a suspensão por doping.

Por:Gazeta Esportiva (foto: César Greco/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...