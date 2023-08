Com mais de 500 ações ostensivas, 18° BPM divulga balanço da ‘operação verão’ realizada em Monte Alegre e Prainha

Drogas e dinheiro apreendidos durante a operação verão em Monte Alegre e Prainha — Foto: Divulgação

No total, foram 574 ações ostensivas, 2.223 atos preventivos e cerca de 3.379 boletins de atendimento da PM foram registrados.

O mês de julho foi marcado por serviços preventivos, ostensivos e repressivos nas cidade de Monte Alegre e Prainha, oeste do Pará, além dos seis postos policiais destacados na zona rural dos municípios. Cerca de 28 veículos foram recuperados no mês de julho de 2023 pelo 18° BPM Gurupatuba.

As ações foram realizadas durante a ‘operação verão 2023’ que tem como objetivo potencializar o efetivo policial nas ruas.

Durante a operação no mês de julho foram apreendidos 1.372 kg de drogas, quatro armas de fogo, um foragido foi recapturado, 28 veículos foram recuperados, oito pessoas foram presas por tráfico de drogas, 28 atendimentos de violência doméstica, duas armas brancas apreendidas.

No total, foram 574 ações ostensivas, 2.223 atos preventivos e cerca de 3.379 boletins de atendimento da PM foram registrados.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/08/2023/09:06:56

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...