Com mais um gol, Cristiano Ronaldo comanda vitória no Al-Nassr no Campeonato Saudita; veja os gols

(Foto:Lance! Media Group) – O Al-Nassr entrou em campo, neste sábado (17), em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Saudita, e venceu o Al-Fateh, em Riad. Cristiano Ronaldo e Otávio marcaram os gols da vitória, enquanto Salem Al-Najdi descontou para os visitantes.

Com este resultado, o time de Luis Castro chega aos 49 pontos e segue na vice-liderança, atrás somente do Al-Hilal. O Al-Fateh figura na sétima colocação, com 29.

⚽COMO FOI A PARTIDA?

Enquanto o Sauditão não terminar, o Al-Nassr vai ter esperanças de ultrapassar o rival Al-Hilal, principal favorito ao título.

Com o ataque comandado por Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr abriu o placar logo aos 16 minutos, mostrando que não está para brincadeira e quer ser campeão. O atacante português recebeu cruzamento rasteiro de Al-Ghannam e finalizou para o fundo das redes.



Logo depois, aos 28′, o Al-Fateh encontrou o empate, com Al-Najdi dentro da área. O primeiro tempo encerrou com o placar em igualdade, mas na volta para a segunda etapa, o time de CR7 voltou a ficar à frente. Aos 26 minutos, em jogada iniciada pelo ‘Robôzão’, Al-Ghannam, em mais uma assistência, encontrou Otávio na área, pronto para marcar de peixinho.

TEM GOL! AL-NASSR NA FRENTE! Otávio faz o dele e coloca o Al-Nassr em vantagem no placar mais uma vez. Belo peixinho… 🎙️ @fefuxribeiro 📲 https://t.co/FvkKooguu2 | #LetsGOAT 🐐 #SauditaNoGOAT pic.twitter.com/dp8cFxrEuA — Canal GOAT (@CanalGOATBR) February 17, 2024



O time de Cristiano Ronaldo volta a campo na próxima quarta-feira (21), contra o Al-Feiha, pela segunda partida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia. A bola vai rolar a partir das 15h (de Brasília).

Fonte:LANCE e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/02/2024/07:16:46

