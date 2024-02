Polícia Civil do PA, prende m Macapá, homem suspeito de divulgar conteúdo íntimo de adolescente na internet

(Foto:Divulgação PCPA) – A Polícia Civil do Pará deflagrou a terceira fase da Operação Intimus, dando cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido contra um homem investigado por divulgação de conteúdo intimo em meio virtual. A prisão ocorreu em Macapá, capital do Amapá (AP) na ultima sexta-feira (16).

Também foram cumpridos os mandados de busca e apreensão em uma residência, onde foi apreendido um celular do suspeito, que será encaminhado à Polícia Científica para ser periciado. De acordo com as investigações, o preso teria aberto contas falsas em nome da vítima, que é paraense, em sites de relacionamento, compartilhando conteúdo íntimo para difamá-la.

“Essa prisão demonstra que nossos policiais não medem esforços para combater o crime e autuar aqueles que os cometem, onde quer que eles estejam. A prisão em Macapá e a apreensão do celular do suspeito demonstram nosso compromisso em combater crimes cibernéticos e proteger a privacidade de todo e qualquer cidadão. Agradeço o profissionalismo e a dedicação de todos os envolvidos, ressaltando o empenho das forças de segurança do Estado do Amapá”, disse Walter Resende.

Cooperação – A Operação foi realizada por agentes da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC), por meio da Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados Por Meios Cibernéticos (DCCV), e com apoio da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher de Macapá.

“Esta Operação decorre de constantes investigações de crimes de registro e divulgação não autorizada da intimidade sexual e outros delitos relacionados contra vítimas residentes no Estado do Pará. Com isso, torna-se possível a repressão da contínua atividade de criminosos que utilizam a rede mundial de computadores para a prática de crimes contra pessoas vulneráveis”, explicou a delegada Géssica Araruana, da DCCV.

Respeito à intimidade – A Operação Intimus visa reprimir condutas que violem a intimidade da pessoa e sua liberdade sexual, retirando da posse do autor todo e qualquer material relacionado à privacidade da vítima.

A primeira fase da Operação foi realizada em maio do ano passado no Estado do Rio de Janeiro (RJ), onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa do suspeito. Já a segunda fase foi realizada em Ananindeua (Região Metropolitana de Belém), quando um investigado foi preso preventivamente.

Fonte: PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/02/2024/07:16:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...