 Com missa, música e teatro, Hospital Regional do Sudeste do Pará celebra o Natal

Programação especial festeja a data natalina com a alegre visita do Papai Noel entregando presentes na ala pediátrica

O clima natalino está presente no Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá. Na quinta-feira (22), funcionários, colaboradores e acompanhantes participaram de uma programação especial, com a realização da Missa de Natal e a encenação teatral do “Presépio Vivo”.

O ato religioso foi celebrado pelo padre Pedro Fabiano, da Paróquia Sagrada Família, com apoio da Pastoral da Saúde do Hospital Regional, do Governo do Pará. Também houve apresentação musical e momentos de reflexões sobre o significado da data.

Flávia Fernandes, analista de Humanização do HRSP, disse que o momento levou palavras de compaixão, esperança, amor e solidariedade às pessoas em atendimento. “A nossa missa de Natal já é uma tradição. Este ano foi emocionante, enchendo os corações dos nossos pacientes e colaboradores de alegria. Infelizmente, nesse período do ano muitas pessoas estão acamadas e enfermas, e as ações de humanização que desenvolvemos visam trazer um pouco de conforto”, destaca a profissional.

Presépio Vivo

Outro momento marcante aconteceu com a encenação do “Presépio Vivo”. A ação foi realizada pelo grupo voluntário teatral “Filhos de Francisco”, do projeto Natal Encantado, da Paróquia São Francisco, de Marabá.

Com túnicas brancas, os atores representaram Maria, José e os anjos, e percorreram as unidades de internação, levando o “Menino Jesus”. Eles também cantaram para os usuários do hospital, referência para mais de um milhão de pessoas de 22 municípios da região.

Nascimento Mendes Pereira, 59 anos, de Itupiranga, se recupera há seis dias de um procedimento cirúrgico e disse que a ação gerou alegria. “Foi um momento de muita emoção. A esperança que eles produzem com essas ações de humanização é espetacular, é tudo o que precisamos quando estamos em um leito de hospital. Quero desejar um Feliz Natal a todos esses profissionais que cuidam com tanto carinho de todos os pacientes”, complementou.

Valdemir Girato, diretor Hospitalar do Regional de Marabá, informou que, este ano, a unidade realizou mais de 100 ações de humanização, que contribuíram para transformar a unidade hospitalar em um espaço mais acolhedor.

“A humanização é dos valores institucionais da Pró-Saúde. Aqui no HRSP realizamos um cuidado centrado nas pessoas e estabelecemos um vínculo fraterno com nossos usuários e colaboradores. Desejo um feliz Natal a todos profissionais que dedicam a vida para proporcionar uma saúde de qualidade a todos que necessitam”, destaca o gestor.

A programação de Natal no Hospital Regional do Sudeste do Pará será finalizada na noite desta sexta-feira (23), com a esperada visita do Papai Noel, e a entrega de presentes para as crianças nas alas pediátricas da unidade.

Fonte:Ascom Pro Saúde/HRSP com fotos

Por:Jornal Folha do Progresso em 26/12/2022/07:05:53

