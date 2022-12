Publicação Nº 247/2022 – J.R. MADEIRAS LTDA

A empresa J.R. MADEIRAS LTDA, Inscrita no CNPJ: 18.143.690/0001-01, e inscrita sob a inscrição estadual nº 15.410.157-5, localizada na Rodovia, BR 163, Km 1000, Vila Isol, Município de Novo Progresso no estado do Pará, torna público que REQUEREU junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA/NP, a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO – processo N° 1616/2022 do dia 10 de novembro de 2022, para exercer a atividade de SERRARIAS COM DESDOBRAMENTO DE MADEIRA E SEU BENEFICIAMENTO/SECAGEM.

