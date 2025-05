Com o incentivo da Equatorial Pará, Arraial do Pavulagem divulga datas dos Arrastões 2025

Foto: Reprodução | Serão 4 domingos de programação, a partir de 15 de junho. Distribuidora de energia é patrocinadora oficial do evento pelo sétimo ano consecutivo.

Com o tema “Arraial da Floresta”, o Arraial do Pavulagem anunciou as datas dos Arrastões 2025, que ocorrerão em 15, 22 e 29 de junho e 6 de julho, em Belém. A expectativa é que os cortejos pelas ruas da capital reúnam cerca de 35 mil pessoas. O projeto, que é uma das maiores manifestações culturais da Amazônia, é patrocinado pelo sétimo ano consecutivo pela Equatorial Pará.

A primeira etapa do calendário inicia nesta quinta-feira, 8, com as oficinas para os brincantes do Batalhão da Estrela, que seguem até o próximo dia 23, no Boulevard da Gastronomia. A organização estima que 400 pessoas devem participar deste primeiro momento.

A concentração dos Arrastões será na Praça da República (em frente ao Theatro da Paz), com saída pela Avenida Presidente Vargas, e passará pela rua Municipalidade, com o encerramento na Praça Waldemar Henrique – onde ocorre um show especial da banda Arraial do Pavulagem e convidados.

De acordo com Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, a empresa se orgulha em apoiar iniciativas culturais que são essenciais para a democratização da arte e o fortalecimento da cultura local.

“A programação do Arraial do Pavulagem desempenha um papel crucial no processo de inclusão social processo e na valorização dos fazedores de cultura, proporcionando uma plataforma contínua de visibilidade que se estende ao longo de seu calendário de atividades, culminando nos arrastões que tomam as ruas de Belém. A Equatorial Pará acredita na democratização do acesso à arte e se orgulha de apoiar o Arraial, pelo sétimo ano consecutivo, em todas as suas fases, proporcionando aos brincantes uma programação diversificada, inclusiva e que dá voz à cultura paraense”, destaca.

Para Júnior Soares, também músico e co-fundador do Arraial, o tema deste ano amplia o sentido da festa: “O Arraial da Floresta nos convida a refletir sobre o futuro, sem esquecer nossas raízes. É uma festa que nasce da ancestralidade, mas que também quer inspirar atitudes no presente. As ações de sustentabilidade fazem parte disso: são práticas que mostram que cultura e natureza precisam caminhar juntas”, conclui.

Datas dos Arrastões do Pavulagem 2025

15 de junho – 1º Arrastão do Pavulagem

22 de junho – 2º Arrastão do Pavulagem

29 de junho – 3º Arrastão do Pavulagem

06 de julho – 4º Arrastão do Pavulagem

Fonte: Equatorial Pará/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/05/2025/10:07:20

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...