Mulher é assassinada e colocada dentro de pneu de trator no Pará

A mulher foi assassinada, possivelmente estuprada e brutalmente colocada dentro de um pneu de trator | Foto: Divulgação

O principal suspeito foi detido que, segundo a Polícia Civil, ele também teria violentado a vítima sexualmente.

Na madrugada desta quarta-feira (14), o corpo de Suelina Noleto da Silva foi encontrado dentro de um pneu de trator em Ourilândia do Norte, no sudeste do Pará. A vítima apresentava sinais de estrangulamento, perfurações na face direita e as calças abaixadas, que pode indicar que a vítima tenha sido violentada sexualmente.

O principal suspeito do crime foi identificado como Erasmo Soares Siqueira, também conhecido como “Mato Grosso”, que foi preso em flagrante pela Polícia Civil (PC). Ele foi detido após mostrar um vídeo da cena do crime para moradores da área por volta das 00h30, em que afirmou ter encontrado o corpo da mulher enquanto foi urinar no local.

A versão do suspeito pareceu fantasiosa para os policiais, que decidiram investigar o caso ainda na madrugada. Eles conseguiram imagens de uma câmera de segurança instalada na área e viram que Erasmo Soares Siqueira junto de Suelina momentos antes do crime.

Devido a isso, o suspeito foi levado para a delegacia de Ourilândia do Norte, onde confessou o crime, mas que teria agido em legítima defesa, embora ele não tenha dito o que a mulher teria feito contra ele, assim como as imagens da câmera não tenham mostrado nenhuma agressão cometida por ela.

O corpo da mulher foi removido e levado para Coordenadoria Regional de Marabá da Polícia Científica do Pará (PCEPA), onde foi periciada e teve material biológico coletado para confirmar se ela sofreu violência sexual.

Da mesma forma, Erasmo Soares Siqueira também teve material genético coletado, para fins de comparação com o exame da vítima e, em caso de positivo, confirme que ele que a violentou.

Por conta disso, o delegado de Ourilândia decretou a prisão em flagrante do suspeito, por homicídio qualificado e está à disposição da justiça.

Fonte: DOL Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/08/2024/08:45:39

