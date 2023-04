Com posto móvel, Regional de Santarém oferta serviços básicos em saúde

Posto móvel funciona no setor de ambulatório da unidade (Foto:Instituto Mais Saúde)

Profissionais realizam testes de glicemia, verificam pressão arterial e peso de usuários, entre outros serviços. Média é de 100 atendimentos por dia

Os pacientes que aguardam as consultas no ambulatório do Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), em Santarém, na região de integração do Baixo Amazonas, passaram a contar com o posto móvel de verificação dos sinais vitais, que foi montado dentro do setor para atender os usuários desde o mês de março.

Sempre com a presença de um enfermeiro ou de um técnico de enfermagem, o objetivo é identificar se há alguma alteração no quadro clínico dos pacientes. Caso seja confirmada, ele já é encaminhado ao setor de acolhimento para receber os primeiros atendimentos necessários. As consultas na unidade são feitas através da Central de Regulação, o que faz com que o HRBA não funcione no esquema porta aberta.

“É uma forma de prevenção. Sabemos que muitos pacientes vêm de comunidades ou municípios vizinhos, passam muito tempo viajando, e isso pode influenciar, causar estresse, alterar alguma coisa. Já descobrimos até um paciente que é hipertenso e não sabia”, explica a coordenadora do Acolhimento do HRBA, Monica Bianca Barros.

Sulenildo José Alves, de 48 anos, foi até a unidade para uma consulta com o cardiologista. Enquanto aguardava no ambulatório, foi convidado a receber alguns atendimentos básicos, como aferição da pressão arterial, teste de glicemia e verificação do peso corporal.

Após o atendimento com um profissional da enfermagem, ele se disse mais tranquilo para a consulta com o médico. “Eu achei ótimo, atendimento muito bom. Graças a Deus, está tudo certinho, a pressão está boa. Gostei muito”, contou o auxiliar de produção.

Atendimentos – O ambulatório do Regional consegue consultar uma média de 300 pacientes por dia. Com base nessa demanda surgiu a proposta de montar o posto móvel e realizar o serviço básico durante a semana, de segunda a sexta-feira. Os profissionais do acolhimento verificam os horários com maior fluxo de pessoas para realizar este atendimento.

Além da verificação de pressão e teste de glicemia, a frequência cardíaca e a saturação de oxigênio também são medidas no posto móvel. O projeto realiza cerca de 100 atendimentos diários e busca, principalmente, usuários que façam parte de algum grupo de risco.

“Temos a demanda espontânea e também recrutamos alguns pacientes. A gente recebe as fichas do cardiologista e esses usuários, obrigatoriamente, já passam com a gente. Mas, os outros, a gente convida. Pacientes que vão se consultar com o nefrologista, que possuem alguma comorbidade ou que fazem parte de um grupo especial de atendimento. E tem sido bem aceito pelos usuários, já que muitos têm dificuldades de conseguir esse atendimento básico”, destaca a enfermeira responsável pela ação.

O grande objetivo do projeto é garantir o bem-estar do paciente, promovendo um atendimento completo e humanizado. “É um item que já planejamos há alguns meses. Isso mostra que a instituição está preocupada com a segurança do paciente acima de tudo. Não é só oferecer o serviço, mas é o paciente estar em segurança enquanto está aqui no hospital”, afirma a profissional da enfermagem.

“Nosso foco principal é e sempre será o bem-estar dos nossos usuários. E apesar de sermos uma unidade de média e alta complexidade, agora buscamos realizar essa verificação de sinais vitais, que é um serviço de atenção básica. Mas a ideia é garantir que esse paciente esteja bem, e caso haja alguma alteração, realizar o atendimento que ele precisa. Queremos que nossos pacientes se sintam sempre bem cuidados aqui dentro e o projeto do posto móvel contribui muito com esse objetivo”, ressaltou o diretor geral da unidade, Éder Lúcio de Souza.

Serviço: O HRBA é referência em média e alta complexidade para uma população de 1,4 milhão de pessoas residentes em 30 municípios, e presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado.

A unidade pertence ao Governo do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e funciona na Avenida Sérgio Henn, nº 1100, no bairro Diamantino, em Santarém, município que fica cerca de 700 km de distância de Belém, capital do Pará.

