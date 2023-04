Pará mantém planos e prepara concessão de saneamento em 2024

(Foto: Marco Santos / Ag. Pará) – O governo do Pará avança com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) nos estudos para fazer a concessão do saneamento básico no estado.

A equipe do governador Helder Barbalho (MDB) trabalha com a perspectiva de realizar o leilão dos serviços no primeiro semestre de 2024.

Pelas dimensões territoriais do estado e os baixos índices atuais de cobertura, o projeto é tratado no mercado como um dos mais ambiciosos do setor no país.

Hoje o Pará tem apenas 48,5% dos lares com abastecimento de água potável e menos de 9% de esgoto tratado, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento.

Apesar dos decretos assinados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na semana passada, que flexibilizam prazos do marco legal de saneamento, o governo paraense mantém os planos originais da concessão e o cronograma de estudos com o BNDES.

De acordo com o procurador-geral do Estado, Ricardo Sefer, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) acumula dívidas em torno de R$ 1,5 bilhão e não tem capacidade de investimento para promover a universalização dos serviços até 2033 — como determina a lei.

Diante do cenário desafiador, o BNDES foi contratado pelo estado para estruturar uma modelagem de concessão em seus 144 municípios. Os estudos devem ser concluídos no fim deste ano.

Sefer afirmou à CNN que o plano é aprovar essa modelagem, obter aval da Assembleia Legislativa para a regionalização dos serviços (divisão dos municípios em blocos) e lançar o edital de concessão no primeiro quadrimestre de 2024. O leilão ocorreria em maio ou em junho do ano que vem.

O procurador-geral considera exagerada a reação negativa de muitos agentes do mercado aos decretos assinados por Lula, mas ressalta que nada muda nos planos do Pará.

“É uma questão de saúde pública, não de ideologia. O que importa é ter o serviço, não se ele é levado pelo público ou pelo privado. A sociedade paraense não espera do governador Helder uma solução de esquerda ou de direita. Só espera uma solução”, diz Sefer.

“Vemos a questão do saneamento de forma muito pragmática. Algumas companhias estaduais têm condições de universalizar água e esgoto, nós não temos sozinhos. É ruim que esse tema seja politizado”.

Ainda é cedo para falar no volume de investimentos projetados na concessão e como os municípios paraenses serão divididos, afirma Sefer, mas ele prevê pelo menos dois blocos regionais. Considerando o tamanho do estado, acredita em mais blocos. “Tudo dependerá dos estudos”.

A ideia preliminar é de um modelo parecido com o da Cedae, no Rio de Janeiro, em que a captação e tratamento de água continuam nas mãos da companhia estadual.

A concessionária privada compra água produzida pela estatal e se encarrega da distribuição, bem como da coleta e do tratamento de esgoto.

Embora nada esteja ainda definido, uma possibilidade é deixar a produção de água na região metropolitana de Belém com a Cosanpa. No interior, porém, essa parte ficaria com as futuras concessionárias.

Sefer relata que, mesmo com o leilão ainda distante no calendário, já tem sido procurado por investidores interessados no projeto.

“Queremos o capital privado como parceiro, com segurança jurídica, mas em um ambiente de ganhos mútuos”, diz o procurador-geral.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 11/04/2023/08:13:54 com informações da DNN

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...