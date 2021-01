Com recurso sobrando prefeito Gelson Dill quer fechar escola em Novo Progresso

(Foto:Reprodução Facebook Adriana Manfroi) – O Prefeito Gelson Dill (MDB), reuniu com lideranças e vereadores com a proposta de fechar escola da comunidade Carro Velho.

Segundo o prefeito o recurso do FUNDEB não cobre as despesas da escola.

O jornal Folha do Progresso procurou no portal da transparência da prefeitura e do Governo Federal em 31 de dezembro de 2020 – na administração do ex-prefeito Macarrão – ficou um saldo de R$ 1,8 milhões para atual gestão. Deste valor foi feito aquisição de três micro-ônibus para o transporte escolar e contas a pagar de obras em andamento que chega a R$ 800 mil. Os servidores da educação estão com os salários em dia!

A alternativa do prefeito que os mais de 55 alunos sejam transferidos para estudar no distrito de Vila Isol. A comunidade não gostou da proposta.

“Com tantos caminhões trafegando na rodovia, colocar nossos filhos para arriscar a vida”! indagou pai de aluno em mensagem via whatsapp ao Jornal Folha do Progresso.

A ideia do atual gestor vem de encontro com do ex-prefeito Osvaldo Romanholi que teve esta iniciativa alegando o intuito de economizar, maquear a carência de profissionais da rede municipal.

Para população a iniciativa é facilitar ainda mais o desvio de verbas públicas a secretária que tem recurso disponível.

Tal fato provocará, certamente, uma grande evasão, pois nossos alunos não podem serem colocados nesta situação longe de sua residência, comentou.

A Secretária de Educação afirmou em reunião, no dia 18/01/2021, com a presença de vereadores, representantes da comunidade e da coordenadora Nubia Machado, que tais decisões vem ao interesse da atual gestão para conter despesas. A comunidade questiona o transporte destes alunos, 33 já matriculados e a previsão de 60 alunos é necessário dois ônibus para o transporte além do risco na rodovia.

Na legislação para as mudanças em nossas escolas deverão ser tomadas em conjunto com o CEC e a Comunidade Escolar e não apenas decisão das Direções.

