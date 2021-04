Com sofrimento, Cruzeiro vence o América-RN e avança na Copa do Brasil

Maior campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro sofreu para vencer o América-RN por 1 a 0 na Arena das Dunas, em Natal.

A partida desta noite de quarta-feira foi de muita marcação dos donos da casa, que dificultaram o jogo para a Raposa.

O Cruzeiro avança para a terceira fase da competição nacional e mantém o bom momento na temporada, com invencibilidade de cinco jogos. A equipe comandada por Felipe Conceição ainda aproveita o bom momento depois da vitória sobre o Atlético-MG pelo Campeonato Mineiro.

O jogo – O América-RN foi ao confronto com o foco na marcação e em ataques rápidos, uma tática que funcionou no primeiro tempo. Os meias Marcinho e Matheus Barbosa não conseguiram criar com efetividade e isso dificultou a vida dos atacantes da Raposa.

As melhores chances da primeira etapa ficaram exatamente com os donos da casa. Desfrutando de muita liberdade para jogar, Elvinho foi quem levou mais perigo ao gol de Fábio, mas ainda sim o placar terminou zerado.

O Cruzeiro voltou com mais vontade para o segundo tempo e Marcinho levou perigo ao gol do América-RN logo aos 2 minutos, pegando um chute forte de fora da área. Mas o ímpeto dos visitantes não durou muito e o duelo voltou a ficar equilibrado, com chances para os dois lados.

Uma das oportunidades mais claras para o Cruzeiro veio dos pés de Rômulo, que aproveitou cruzamento pela direita para pegar de primeira, aos 36 minutos. O camisa 27 acertou o travessão do gol de Samuel. Um minuto depois, Matheus Barbosa aproveitou um cruzamento rasteiro na área do América-RN para abrir o placar para os visitantes.

O jogo seguiu sem sustos até o apito final, garantindo a classificação para o Cruzeiro.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Bruno Haddad/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...