Corinthians perde em casa para o Peñarol e se complica na Copa Sul-Americana

O Corinthians desperdiçou oportunidades de gol e viu o Peñarol ser fatal na noite desta quinta-feira, na Neo Química Arena.

Assim, os uruguaios venceram o Timão por 2 a 0 pela segunda rodada da Copa Sul-Americana e deixaram a equipe do Parque São Jorge em situação muito complicada, principalmente porque no Peru o River Plate-PAR superou o Huancayo.

Com o resultado, o Corinthians não depende mais das próprias forças para ir às oitavas de final. Com apenas um ponto, o time brasileiro é o terceiro colocado, à frente apenas dos peruanos do Huancayo, que estão zerados. O River Plate-PAR é o segundo, com quatro pontos, e o Peñarol lidera o Grupo E com seis pontos e seis gols de saldo.

O Corinthians viveu uma noite atípica. Enquanto o ataque conseguia criar oportunidades, a defesa sofria com a velocidade do Peñarol. O problema é que os uruguaios conseguiram ser eficientes, enquanto os brasileiros somaram erros de frente para o gol.

Assim, os visitantes abriram o placar com Giovanni González após uma falha de Bruno Méndez. Na etapa final, Terans foi fatal na única chance do Peñarol depois do Timão tanto martelar na frente.

Escolhas de Vagner Mancini por Léo Natel e Jô não se justificaram. Gil e Fábio Santos também sofreram atrás. No fim, nem com as substituições o técnico conseguiu melhorar o time.

Assim, o Corinthians encerrou a partida de maneira melancólica.

No domingo, o Corinthians vai jogar novamente em Itaquera, dessa vez pelo Campeonato Paulista. O adversário será o São Paulo. Pela Sul-Americana, o Timão volta a campo na quinta-feira que vem, quando visitará o Huancayo, no Peru. No mesmo dia, o Peñarol vai receber o River Plate-PAR no Uruguai.

Por:Gazeta Esportiva

