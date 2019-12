Em jogo movimentado, Corinthians perde para o Atlético-MG no Independência

Na noite deste domingo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians visitou o Atlético-MG no Independência e acabou derrotado por 2 a 1. Em jogo com boas chances para os dois lados, a “lei do ex” castigou o Timão com o gol de pênalti de Fábio Santos, que decretou o resultado.

Com a derrota, o Corinthians perdeu a chance de garantir a classificação para a Libertadores. A equipe está na oitava colocação com 53 pontos, a quatro de vantagem sobre o Fortaleza, nono colocado. Já o Atlético vai para 45 pontos, na 14ª colocação, e se salva matematicamente do rebaixamento.

O Corinthians tem mais um confronto fora de casa na próxima rodada. Os comandados de Dyego Coelho voltam a campo nesta quarta-feira, às 19h30, em visita ao Ceará no Castelão. No mesmo horário, o Galo joga novamente no Independência, em duelo contra o Botafogo.

A primeira grande chance do jogo foi do Galo, aos 11 minutos. Em contra-ataque rápido, Marquinhos entrou na área pela esquerda e finalizou para a defesa de Cássio, que mandou para escanteio. Na cobrança, Réver chegou a balançar a rede, mas a arbitragem marcou impedimento de Di Santo, que participou da jogada em posição irregular.

O Atlético aproveitava as falhas na saída de bola do Corinthians e conseguiu abrir o placar aos 18 minutos. Jair achou Marquinhos pela esquerda, que tocou para trás. Cazares apareceu pelo meio e mandou uma bomba no ângulo de Cássio.

O Timão não desanimou com o gol sofrido e tratou de empatar o jogo no minuto seguinte. Depois do rebote no chute de Gustavo, Janderson bateu de canhota para balançar a rede adversária. A bola ainda raspou na cabeça de Fábio Santos, ex-Corinthians, antes de entrar.

O Galo ainda acertou a trave com Jair, aos 38 e o Timão balançou as redes com Janderson novamente, mas a arbitragem assinalou impedimento. As duas equipes desceram para o intervalo depois de um primeiro tempo muito agitado no Independência.

Na segunda etapa, o ritmo diminuiu um pouco, e o Galo teve as melhores chances de gol. Quando imprimiu uma pressão maior, Cazares foi derrubado por Janderson dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, aos 28 minutos, Fábio Santos deslocou Cássio e colocou o Atlético na frente.

Depois do gol sofrido, Dyego Coelho até tentou colocar sua equipe mais à frente, com Boselli entrando na vaga de Júnior Urso. Ainda assim, as alterações não tiveram resultado, e o Corinthians saiu de campo derrotado.

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

01/12/2019 19:12

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...