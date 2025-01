Comandos das Forças de Segurança Pública discutem estratégias para combater criminalidade em Rurópolis | PA

(Foto: Reprodução) – Na manhã de terça-feira (14), nas dependências da Delegacia de Polícia Civil de Rurópolis, ocorreu um encontro dos Comandos das Forças de Segurança Pública onde se fizeram presentes o Superintendente de Polícia Civil, Delegado Vicente Gomes, o Delegado Dr. Ariosnaldo Vital Filho e o Comandante da 17ª CIPM, Major Manoel Vieira, além de várias guarnições policiais.

O objetivo da reunião foi discutir acerca de assuntos pertinentes à segurança pública e estratégias integradas para o combate a criminalidade na região neste ano de 2025. O encontro possibilitou dar consecução aos trabalhos de integração operacional entre os órgãos que compõem o Sistema Estadual da Segurança Pública presente em Rurópolis.

Ações preventivas e diligências foram realizadas pela manhã com intuito de localizar e intimar pessoas para serem ouvidas em procedimentos que estão em andamento na delegacia referentes a crimes como violência doméstica, conflitos agrários entre outros.

O delegado Ariosnaldo Vital Filho afirmou que a soma de esforços consequentemente trará sempre melhores resultados relacionados ao controle da violência e da criminalidade.

“A partir de uma atuação planejada e integrada reduzindo assim a criminalidade em todas as suas formas e deste mesmo pensamento comungam os comandos das forças de segurança pública do município de Rurópolis”.

Fonte: O Impacto com informações da PC-PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/01/2025/15:16:08

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

