Queda de árvore de grande porte interdita Rodovia BR 163 em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Assista ao vídeo no instagram clique no link : https://www.instagram.com/reel/Ckiv_uigZqp/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

A rodovia vem sendo alvo de manifesto nas imediações da cidade de Novo Progresso, um confronto com a PRF , foi registrado por volta das 11h00min, desta sexta-feira, 4 de novembro de 2022. Os manifestantes resistiram e mantêm a via fechada (Liberaram por uma hora e voltou a fechar).

A árvore foi retirada por volta das 14h00min, com uso de um trator particular e a via foi desobstruída.

Conforme a informação, uma castanheira de grande porto caiu por voltas das 11h30min, desta sexta (04) e interditou as duas vias da rodovia no km 332. O local é próximo ao frigorífico e a comunidade de santa Julia, Distante aproximadamente 18 km de Novo Progresso sentido a Itaituba. A polícia não soube informar se a queda foi criminosa, o caso será investigado pelas autoridades policiais.

You May Also Like