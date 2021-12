Forte chuva causa estragos e alaga ruas, gera transtornos aos moradores de Novo Progresso

Moradores relatam muita lama e prejuízos com a chuva desta segunda-feira (13). — Foto: Via WhatsApp

Fostes chuvas que atingi a cidade de Novo Progresso desde a semana passada, vem complicando a vida dos moradores. Ruas ficaram alagadas e cheias de lama, a exemplo no bairro Jardim Planalto a dificuldade de acesso ao um dos comércios locais.

Houve mais chuva no município na manhã desta segunda-feira, 13 de dezembro de 2021.

Moradores enviaram fotos e vídeos para redação dos diversos bairros e relatam a dificuldade de aceso a suas casas, ruas alagadas, e difícil de transitar.

Um relato que chama atenção da avenida Brasil, que liga o centro de Novo Progresso ao bairros Jardim América e Santarém, a pavimentação na parte baixa não aquentou e a lama esta causando atoleiro, veículos estão com dificuldade no acesso, motocicletas são as que mais sofrem para o acesso, os pedestres tem que desviar por outra rua, não a condição de tráfego, disse.

Moradores se mostraram indignados com a situação do bairro, afirmando que o problema é recorrente, todos os anos, em períodos de chuva. A ponte de aceso na avenida Cristalina ameaça cair!

“Infelizmente não é a primeira vez. Aqui no bairro Jardim América a gente está sofrendo, não pode chover. Não importa se a quantidade é muita ou pouca de chuva, toda vez que chove entra lama dentro dos nossos comércios e dentro das nossas casas”, contou a empresária G. A. , ao Jornal Folha do Progresso.

Outro Lado

O Jornal Folha do Progresso tentou contato com secretaria de obras, mas não obteve retorno, nesta segunda-feira, 13 de dezembro é feriado em Novo Progresso. O município comemora seu aniversário, um pátio com diversas maquinas novas adquiridas por emendas e com recurso próprio estão disponíveis no munício, e devem iniciar os serviços de reparos e consertos ainda nesta semana, as chuvas prometem continuar. Por falta de máquinas não será o problema!

