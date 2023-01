Aulas na rede estadual do Pará: Começa confirmação de matrícula para novos alunos do ensino médio

(Foto:Reprodução) – Estudantes de ensino médio regular e EJA devem apresentar documentos até sexta-feira. Veja cronograma e documentação necessária.

O período de confirmação de matrícula dos novos alunos do ensino médio (1ª a 3ª série) e alunos da 1ª e 2ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) médio começa nesta segunda-feira (23).

O período de confirmação de matrícula da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) do Pará vai até sexta-feira (27), sendo necessário ir presencialmente na escola e levar documentos – veja a lista mais abaixo.

As aulas na rede estadual começam em 13 de fevereiro em diferentes regiões do Pará. Já a aula na rede municipal de Belém começa no dia 1º de fevereiro.

Segundo a Seduc, menos da metade das vagas disponíveis foram preenchidas: cerca de 75 mil do total de 180 mil vagas oferecidas no calendário letivo de 2023.

A confirmação para a rede estadual é a última fase de quem tem interesse nas vagas. A pré-matrícula, iniciada em dezembro de 2022, terminou na primeira semana de 2023.

Agora, alunos, pais ou responsáveis devem apresentar os seguintes documentos:

Original e cópia da certidão de nascimento, certidão do registro civil ou RG;

CPF e comprovante de residência atual;

duas fotos 3×4 recentes;

carteira de vacinação (crianças, jovens e adultos);

comprovante de imunização contra a Covid-19 (para alunos acima dos 12 anos);

inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) – somente a cópia da frente (folha resumo), e a ressalva ou histórico escolar original.

“Lembramos que esses alunos ou responsáveis precisam comparecer à escola levando toda a documentação necessária, só assim a matrícula será efetivadal”, informou Suely Domont, coordenadora de matrículas da Seduc.

Já a renovação de matrícula dos estudantes que vão permanecer na rede estadual de ensino é feita automaticamente, após o resultado avaliativo final. Já os que querem mudar de escola precisam esperar o lançamento das notas da 4ª avaliação para pedir a documentação para transferência.

Cronograma:

Confirmação da matrícula – De 23 a 27 de janeiro – para novos alunos do ensino médio (1ª a 3ª série); 1ª e 2ª etapas da EJA médio; SEI; Some médio; ensino médio EJA Campo e Educação Indígena ensino médio.

Matrícula de novos alunos sem pré-matrícula – a partir do dia 30 de janeiro – na própria escola, considerando o saldo de vagas remanescentes de cada espaço de aprendizagem.

Início das aulas: 13 de fevereiro. (Com informações do g1 Pará).

