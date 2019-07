Comerciante morre, após levar 3 tiros, no interior do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O crime teria ocorrido devido a ocorrência um atrito com a vítima, durante a fuga dos meliantes. O comerciante ainda foi socorrido, porém logo após chegar ao hospital veio a óbito. A Polícia Militar foi acionada e iniciou as buscas na grande área do bairro Santarenzinho, encontrando os assassinos.

(Foto:Divulgação)- Julio Melli, proprietário de um mercadinho, foi alvejado com três tiros, e morreu, após ser baleado por dois indivíduos na noite de ontem (11). A execução aconteceu na avenida Fernando Guilhon, em Santarém, oeste do Pará, após a vítima ser assaltada pela dupla.

